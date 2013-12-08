المرأة الأكثر إثارة في العالم لسنة 2013

المرأة الأكثر إثارة في العالم لسنة...

"إميلي راتاجكوسكي" هي المرأة الأكثر إثارة في العالم لسنة 2013.

المصدر: إرم- (خاص) من وداد الرنامي

منذ اكتشافها في فيديو كليب "بلوريد لاينز"، لم تتوقف "إميلي راتاجكوسكي" عن لفت الأنظار بجمالها المميز، فبعد انتخابها "امرأة السنة" تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من طرف مجلة "اسكوير"، تمكنت الشابة البريطانية/ الأمريكية ذات الأصول البولونية، والتي لم تتجاوز الإثنين وعشرين ربيعا، من الحصول على لقب "المرأة الأكثر إثارة لسنة 2013"، والذي تمنحه مجلة "GQ".

الشابة ذات القوام الممشوق تمكنت من التفوق على أسماء لها وزنها في عالم الجمال مثل: جينيفر لورونس، وإيما واتسون، وروبين أورايت، وساندرا بولوك، وكيت بلانشيت وناعومي واتس.

ستخطو إميلي أولى خطواتها في عالم السينما السنة المقبلة، حيث ستلعب دور عشيقة "بين أفليك" في فيلم من إخراج "دافيد فينشر".

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