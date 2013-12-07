18 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية

تطلق الأمم المتحدة في الـ 16 من الشهر الجاري نداءاً عالميا لجمع المساعدات الإنسانية لليمن.

وأعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 18 مليون يمني يحتاجون للمساعدات الإنسانية في العام المقبل 2014 من أصل 25 مليون هم تعداد سكان اليمن.

وقال المتحدث باسم الإدارة جينس ليرك لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن أكثر من 10 مليون يمني يعيشون في انعدام تام للأمن الغذائي بينما يعاني مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد .

وأفاد ليرك أن 500 ألف نازح يمني بالإضافة إلى 243 ألف لاجئ يعيشون في اليمن.

وأرجع سوء الأوضاع الإنسانية إلى عدم الاستقرار السياسي والصراعات المستمرة وانهيار الخدمات الأساسية وهو ما جعل أكثر من 54 % من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر.