أنباء عن مقتل محمد علي الحوثي وأبوعلي الكحلاني في ضربة جوية للتحالف

كشف مصدر ميداني مطلع أن ضربة جوية للتحالف العربي أسفرت عن مقتل قيادات حوثية بارزة أهمها محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، وأبوعلي الكحلاني القيادي المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وأضاف المصدر أن من بين القتلى بعض قياديي حزب الله اللبناني المتواجدين مع جماعة الحوثي مدربين ومستشارين عسكريين في إطار الدعم الإيراني للجماعة.

وأوضح المصدر أن الجماعة ما زالت تتكتم بشدة على هذه الأنباء الحساسة بالنسبة لها كما فعلت في واقعة مقتل صالح الصماد التي أخفتها لأيام.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد تناقلت أنباء عن ضربة لقوات التحالف العربي استهدفت قيادات حوثية كبيرة دون أن تتضح هوياتها.

وإذا تأكدت هذه الأنباء فإنها ستشكل ضربة قاصمة لجماعة الحوثي التي تعاني من نزيف حاد في عناصرها القيادية وميلشياتها المقاتلة، فضلًا عن نقص مواردها المتزايد خاصة مع اشتداد المعارك حول الحديدة شريان الجماعة الرئيس.