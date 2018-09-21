أثيل النجيفي يحذر من إرسال عراقيين للقتال مع الحوثيين في اليمن

حذر السياسي العراقي السني البارز أثيل النجيفي، اليوم الجمعة، من تطوع عراقيين للقتال في صفوف الحوثيين باليمن، فيما دعا الحكومة العراقية إلى التحرك لمنع إرسال أي مواطن عراقي إلى اليمن.

وقال النجيفي، لـ”إرم نيوز”، إن “فتح مكاتب لإرسال مواطنين عراقيين للقتال في اليمن، خطأ كبير وجر للعراق إلى منزلق خطير، وتفتيت للوضع العراقي”، مبينًا أن “العراق لديه الكثير من المشاكل الداخلية يجب حلها، وألّا نهتم بما يحدث خارج الحدود العراقية”.

وأضاف أن “هذا التدخل سينعكس سلبًا على الداخل العراقي، وسيوقظ جماعات متطرفة في العراق، فعلى الحكومة منع هذه الفصائل المسلحة من التدخل بشؤون الدول الأخرى؛ حفاظًا على المصلحة العليا للبلاد”.

وأعلنت العشائر العربية في نينوى، في وقت سابق، أن قوات من ميليشيا الحشد الشعبي تفتتح مكاتب في محافظة نينوى؛ لاستقطاب الشبان بغية إرسالهم للانخراط في الحرب الدائرة باليمن، والقتال في صفوف الحوثيين.

كما أعلن فصيل في ميليشيات الحشد الشعبي في العراق (كتائب سيد الشهداء)، استعداده للتطوع في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي في اليمن، فيما أبدت الخارجية اليمنية، استياءها الشديد من هذا الإعلان.

ويأتي حراك فتح مكاتب في العراق للتطوع في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي، بالتزامن مع تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال الأيام الأخيرة على الجبهات كافة داخل اليمن.