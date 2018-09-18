مسنودة من التحالف.. تقدم لألوية العمالقة في معركة الحديدة عبر 3 محاور

تقدمت ألوية العمالقة الجنوبية مسنودة بقوات التحالف العربي عبر 3 محاور، باتجاه الحديدة اليمنية، وسط غارات كثيفة وقصف عنيف من طيران التحالف وبوارجه البحرية، لمواقع وتحصينات الحوثيين في الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية للمدينة، التي بات تحريرها هدفًا إستراتيجيًا للضغط على الميليشيات وإجبارهم على المشاركة بجدية في مباحثات السلام.

وقالت مصادر ميدانية، إن أهالي الحديدة يتطلعون لاستقبال ألوية العمالقة المتقدمة على أطراف المدينة؛ لتطهيرها ومينائها الإستراتيجي، من الميليشيات المنهارة بشكل كبير جدًا؛ جراء ما تكبدته من خسائر فادحة تحاول التغطية عليها بعمليات يائسة متفرقة، فقد حاولت الميليشيات شن هجوم مضاد، مساء أمس الإثنين في كيلو 16؛ لمنع وصول التعزيزات العسكرية، إلا أن ألوية العمالقة صدت هذا الهجوم ومنعت الميليشيات من التقدم، وأسقطت الكثير من القتلى والجرحى في هذا الهجوم الفاشل.

وبدأت معركة الحديدة، فجر اليوم، بتمشيط المزارع القريبة من كيلو 16، لتمتد عملية التمشيط إلى التخوم الجنوبية، وتشارك تعزيزات عسكرية كبيرة في المعركة، بينها آليات عسكرية متطورة، وقالت المصادر، إن خطوط الإمداد قطعت عن الميليشيات، وأصبح تحرير الحديدة مسألة وقت.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من أجواء المعركة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث ظهرت آليات ألوية العمالقة متقدمة وسط قصف كثيف لمواقع الميليشيات.