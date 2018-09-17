أطلق نداء استغاثة.. قوات تابعة للإخوان المسلمين باليمن تحاصر محافظ “تعز”

أفاد مصدر بمحافظة تعز اليمنية أن قوات تابعة لحزب الإصلاح، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، تحاصر المحافظ أمين أحمد محمود في مقر شركة النفط، وتطوق منزله.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية عن المصدر قوله إن المحافظ “أطلق نداء استغاثة لدول التحالف العربي لوقف اعتداءات الحزب عليه، بعد محاصرته في مقر شركة النفط وتطويق منزله من قبل مئات المسلحين التابعين لحزب الإصلاح، تساندهم عشرات الآليات العسكرية”.

بدوره قال ناظم العقلاني وهو قائد حراسة المحافظ محمود إن المقاتلين التابعين لحزب الإصلاح “يهددونهم بالتصفية الجسدية” مضيفًا أنهم “قاموا بتطويق منطقة المجلية، حيث يتواجد منزل المحافظ”.

وكانت وثائق رسمية تم تداولها خلال الأيام الماضية، أظهرت مطالبة السلطة المحلية في تعز لخالد فاضل، قائد محور المقاومة بالمحافظة، المحسوب على الإخوان المسلمين، بتوضيح مصير مبالغ مالية ضخمة كانت بحوزته، ولم تصرف في الأمور المخصصة لها.