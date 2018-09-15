اليمن.. النخبة الشبوانية تتدخل بعد اقتتال بـ”محور عتق”

تدخلت النخبة الشبوانية لإنهاء اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح السبت، بين جنود يمنيين داخل مقر محور عتق العسكري بمحافظة شبوة الجنوبية.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى، بعد خلاف اندلع عقب مطالبة جنود بصرف مرتباتهم “كاملة”.

وقال مصدر محلي: إن “الجندي المقتول هو هاشم ناصر العتيقي، شقيق قائد المحور العميد عزيز العتيقي”، لافتًا إلى أن سبب الاشتباكات “اقتطاعات من مرتبات الجنود وخصم إكرامية لهم من التحالف العربي”.

وأضاف المصدر أن “قوات النخبة الشبوانية المكلفة بحفظ الأمن في المحافظة سارعت إلى التدخل؛ لوقف الاشتباكات، قبل أن تلقي القبض لاحقًا على متهمين بالتورط في حادثة إطلاق النار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد التحقيقات المطلوبة”.