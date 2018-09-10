للمرة الثانية.. وزير النقل اليمني يصدر قراراً وتلغيه السلطات العُليا

ألغى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الإثنين، قرارًا أصدره وزير النقل صالح الجبواني، يفيد بوضع رسوم مالية مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية، والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الوزير الجبواني لهذا الموقف، حيث سبق للرئيس هادي، أن ألغى قرارًا له قبل أشهر يقضي بتعيين مدير جديد لمطار عدن الدولي.

ونشر الجبواني تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نفى فيها إلغاء القرار، إلا أن وسائل إعلامية يمنية، تداولت صورة من نسخة قرار بن دغر.

فوجئنا ببعض المواقع الممولة من أطراف معروف مواقفها من الشرعية والبلد تنشر تسريبات أن رئيس الوزراء الغى قرارنا رقم ٦٠ بشأن رسوم رمزية فرضناها على السفن التجارية وليس الأغاثية وإيداعها حساب رسمي في البنك المركزي، نؤكد أن رئيس الوزراء لم يتصل بنا ولم يبلغنا بشي وعليه فالقرار نافذ. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) September 10, 2018

واتهم مراقبون الفريق الإعلامي لـ بن دغر،بأنه وراء المسارعة إلى تسريب صورة قرار إلغاء القرار الذي أصدره وزير النقل صالح الجبواني، كرد صريح على نفيه صحة إلغاء قراره، الأمر الذي وضع الجبواني في موقف محرج.