للمرة الثانية.. وزير النقل اليمني يصدر قراراً وتلغيه السلطات العُليا

للمرة الثانية.. وزير النقل اليمني يصدر قراراً وتلغيه السلطات العُليا

نفى الوزير إلغاء القرار إلا أن وسائل إعلامية يمنية تداولت صورة من نسخة قرار الإلغاء الصادر عن رئيس الحكومة.

المصدر: إرم نيوز

ألغى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم الإثنين، قرارًا أصدره وزير النقل صالح الجبواني، يفيد بوضع رسوم مالية مقابل التصريح للسفن التجارية والإغاثية، والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الوزير الجبواني لهذا الموقف، حيث سبق للرئيس هادي، أن ألغى قرارًا له قبل أشهر يقضي بتعيين مدير جديد لمطار عدن الدولي.

ونشر الجبواني تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نفى فيها إلغاء القرار، إلا أن وسائل إعلامية يمنية، تداولت صورة من نسخة قرار بن دغر.

واتهم مراقبون الفريق الإعلامي لـ بن دغر،بأنه وراء المسارعة إلى تسريب صورة قرار إلغاء القرار الذي أصدره وزير النقل صالح الجبواني، كرد صريح على نفيه صحة إلغاء قراره، الأمر الذي وضع الجبواني في موقف محرج.

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