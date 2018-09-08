انهيار الآمال بشأن محادثات جنيف اليمنية.. ووفد الحكومة يغادر اليوم

انهارت الآمال بشأن محادثات جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في اليمن، مع امتناع الحوثيين عن المشاركة عبر طلبات وشروط جديدة وضعوها في اللحظات الأخيرة.

قال دبلوماسي ومبعوث للحكومة اليمنية لوكالة رويترز، السبت، إن من غير المتوقع أن تشارك جماعة الحوثي، وإن وفد الحكومة سيغادر اليوم السبت.

وقال الدبلوماسي لرويترز: “ليست هناك توقعات بمجيء الحوثيين”.

وأضاف مبعوث الحكومة اليمنية “وفد الحكومة سيغادر اليوم”.

ومن المقرر أن يعقد مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مؤتمرًا صحافيًا الساعة 08.00 بتوقيت غرينتش. كان غريفيث دعا لإجراء المحادثات، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر يوم الجمعة “تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي”.