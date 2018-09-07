قرقاش: الحوثيون يراوغون كلما شعروا بضغط سياسي أو عسكري

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش الحوثيين بالمراوغة، وعدم الجدية، بعد تأخرهم في الوصول إلى المشاورات اليمنية المنتظرة في جنيف، وفرض اشتراطات في الساعات الأخيرة.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع “تويتر” اليوم الجمعة “تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف، واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات، لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة (اليمنية) بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي”.

تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف وإشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدأ المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 7, 2018

وكان الوزير الإماراتي ذكر في تغريدة قبل ذلك وفي ضمن السياق أن “التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع، في ظل مخاوفنا أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها، ولا تسعى إلى حلّ للأزمة.. اليمن والمنطقة بحاجة إلى خريطة طريق سياسية، وهذا التسويف لا يبشر بخير”.

ورفض وفد الحوثيين مغادرة صنعاء للمشاركة في المحادثات إلا بعد أن تُلبي الأمم المتحدة عددًا من الشروط، من بينها نقل جرحى من المتمردين إلى سلطنة عُمان للعلاج، وضمان السماح لوفدهم بالعودة إلى اليمن.

وأمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام المرتقبة في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، أمس الخميس، وفد الحوثيين، يومًا واحدًا للحضور إلى سويسرا وإلا فإن الوفد سيغادر.