قائد القيادة المركزية الأميركية يزور عدن

المصدر: ا ف ب

زار قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزف فوتيل، عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن فوتيل التقى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي، وإنهما بحثا “تطوير قوات خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية والقوات الخاصة؛ لمواجهة تهديدات الميليشيات الإرهابية ومكافحة التهريب”.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع في اليمن، وجهود الحكومة لاستعادة الدولة، والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكان فوتيل زار قبل ذلك السعودية والإمارات، العضوين في التحالف العربي لدعم عودة الشرعية إلى اليمن.