ميليشيات الحوثي تدمر شاحنة إغاثة في الحديدة (فيديو)

ميليشيات الحوثي تدمر شاحنة إغاثة في الحديدة (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

استهدفت ميليشيات الحوثي، الجمعة، شاحنة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي محملة بالمواد الغذائية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مدعية أنها قافلة عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية قولها، إن “بقايا جيوب الميليشيات الحوثية في مديرية التحيتا استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة، أثناء مرورها في الخط الرملي بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية وتلف ما تقله من مواد إغاثية”.

وعلق وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” في تغريدة على تويتر على الحادثة، قائلًا “#الميليشيا_الحوثية_الإيرانية تستهدف شاحنة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في طريق الحوك بمديرية التحيتا، مدعية أنها ناقلة عسكرية، فيما كاميرا الجيش الوطني تؤكد أن الشاحنة تحمل مواد غذائية، كل ذلك في ظل صمت مريب من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها التي لم تعلن حتى عن الحادثة”.

فيما نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة  مقطع فيديو على تويتر، يوثق استهداف الحوثيين قاطرة الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في التحيتا.

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