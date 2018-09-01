ميليشيات الحوثي تدمر شاحنة إغاثة في الحديدة (فيديو)

استهدفت ميليشيات الحوثي، الجمعة، شاحنة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي محملة بالمواد الغذائية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مدعية أنها قافلة عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية قولها، إن “بقايا جيوب الميليشيات الحوثية في مديرية التحيتا استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة، أثناء مرورها في الخط الرملي بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية وتلف ما تقله من مواد إغاثية”.

١-#المليشيا_الحوثية_الايرانية تستهدف شاحنة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في طريق الحوك بمديرية التحيتا، مدعية انها ناقلة عسكرية، فيما كاميرا الجيش الوطني تؤكد أن الشاحنة تحمل مواد غذائية، كل ذلك في ظل صمت مريب من قبل الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها التي لم تعلن حتى عن الحادثة pic.twitter.com/1wvUTKa3wa — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 1, 2018

وعلق وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” في تغريدة على تويتر على الحادثة، قائلًا “#الميليشيا_الحوثية_الإيرانية تستهدف شاحنة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في طريق الحوك بمديرية التحيتا، مدعية أنها ناقلة عسكرية، فيما كاميرا الجيش الوطني تؤكد أن الشاحنة تحمل مواد غذائية، كل ذلك في ظل صمت مريب من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها التي لم تعلن حتى عن الحادثة”.

المركز الإعلامي لألوية العمالقة يوثق استهدف #مليشيا_الحوثي لقاطرة الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في التحيتا#مليشيات_الحوثي pic.twitter.com/6I9S6c1fx3 — جبهة الساحل الغربي# (@sahel_almakha) August 31, 2018

فيما نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة مقطع فيديو على تويتر، يوثق استهداف الحوثيين قاطرة الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في التحيتا.