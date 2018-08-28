بالفيديو.. شبان يمنيون يقعون ضحية تعذيب عصابة مكسيكية

ظهر شبان يمنيون في مقطع فيديو، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، وهم يتعرضون لتعذيب بدني على يد عصابة مكسيكية.

وقال ناشطون، إن الشبان اليمنيين هم مهاجرون غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى أمريكا، حينما وقعوا في شباك هذه العصابة.

ويظهر في التسجيل، الذي نشرته صفحة “المغترب اليمني في أمريكا”، عدد من الشبان يتناوبون على التعذيب واحدًا تلو الآخر.

وعلقت الصفحة على المقطع قائلة: “شباب يمنيون أرادوا الهروب عبر حدود المكسيك إلى أمريكا، فوقعوا بأيدي عصابه مكسيكية، وتم تعذيبهم بشتى أنواع العذاب، وكانت العصابة تطالب بفدية 15000$ ألف دولار على كل واحد، وهم لم يكونوا يملكون شيئًا، وتم رميهم على الحدود الأمريكية المكسيكية، فتم سجنهم من قبل السلطات الأمريكية في ولاية تكساس، وهم الآن يقبعون في السجن”.

وأضافت الصفحة: “نطالب بتحرك عاجل رسمي وحقوقي، وكل من له استطاعة لإنقاذهم ومعرفة أحوالهم وتقديم أي نوع من المساعدة لهم، ولمن أراد تقديم المساعدة التواصل معنا وسنوصله بمن هو على اطلاع بقضيتهم”.

من جهتها، قالت الصحفية اليمنية كفى الهاشلي، إن “المهاجرين الذين ظهروا في التسجيل، تم رميهم على الحدود المكسيكية الأمريكية، وهم الآن في أحد سجون ولاية تكساس”.

وأوضحت الهاشلي، أن الشبان اليمنيين بين خيار تدخل السفارة اليمنية وإعادتهم لليمن، أو تقديم طلب لجوء.