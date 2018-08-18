اليمن.. ألوية العمالقة الجنوبية تبدأ اقتحام مركز مديرية الدريهمي

أعلنت قوات ألوية العمالقة اليمنية الجنوبية صباح اليوم السبت بدء اقتحام مركز مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غرب اليمن، بعد أيام من محاصرته إثر معارك ومواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة لميليشيات الحوثيين المتمسكة بالمنطقة حفاظًا على معنويات عناصرها في باقي الجبهات بحسب محللين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن عملية الاقتحام تتم بتغطية وإسناد من طيران التحالف العربي.

وكانت قوات ألوية العمالقة قد حاصرت الدريهمي قبل أيام تاركة منفذًا لهروب الميليشيات، وذلك بهدف حماية المدنيين، وتجنيبهم خسائر المواجهة داخل الأحياء السكنية.

وسيمثل تحرير مركز مديرية الدريهمي انتكاسة كبيرة للحوثيين في الساحل الغربي، وتمهيدًا لتحرير مديريتي بيت الفقيه والمنصورية من الميليشيات المتحالفة مع إيران.