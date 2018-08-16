الجيش اليمني يأسر مشرفًا حوثيًا بارزًا في حيران (فيديو)

أسر الجيش اليمني مشرفًا حوثيًا كبيرًا في حيران، يُدعى حمود علي عبدالله الحمزي من محافظة المحاميد، يعمل مع الميليشيات منذ العام 2012.

وقال الأسير في تسجيل مصور له، تداوله ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل، بأنه أرسل للعمل مع الحوثي كمشرف ثقافي، يقوم عمله على تثقيف الأفراد في المواقع القتالية.

وأضاف: ” دخلت إلى جبهة حيران منذ أسبوع؛ لرفع المعنويات عند المقاتلين؛ بسبب شدة الحروب وهروبهم من الجبهات”.

وطمأن الأسير أهله وأسرته قائلًا بأنه مرتاح لدى الجيش الوطني، معبرًا عن رسالته للميليشيات والانقلابيين بأن يتقوا الله، وأن لايزجوا بأولاد الناس إلى التهلكة وإلى بذل أنفسهم في الخدود الأمامية والمواجهة مع الشرعية.

ووجه رسالة إلى المشايخ والقبائل والآباء بأن يتقوا الله؛ لأن الجيش الوطني يدافع عن الوطن والبلاد والشرعية في البلاد، أما الحوثي والميليشيا فهم انقلابيون ودمويون ويحبون الدماء وقتل الأطفال والنساء .