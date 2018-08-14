ألوية العمالقة تسيطر على مركز مديرية الدريهمي بالحديدة

تمكنت قوات ألوية العمالقة، الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، والمسنودة من قبل قوات التحالف العربي المشترك، الإثنين، من اقتحام مركز مديرية الدريهمي، الذي كان خاضعًا لسيطرة المليشيات الحوثية، غرب محافظة الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد.

وذكر المركز الإعلامي، لألوية العمالقة، أن القوات تمكنت من اقتحام مركز الدريهمي، بعد عملية حصار وقطع طريق الإمداد عن مركز المدينة، وسط معارك عنيفة، تمكنت خلالها قوات العمالقة من أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية، بينهم أحد القيادات الميدانية، ويدعى “إبراهيم شريف”.

وقالت مصادر ميدانية، لـ”إرم نيوز”، إن المواجهات العنيفة والقصف المدفعي المتبادل ما زال جاريًا في المدينة بعد أن تمكنت قوات العمالقة والقوات المشتركة، من السيطرة على مركز المدينة والأجزاء الشرقية منها.

وذكرت المصادر أن عناصر المليشيات الحوثية، لجأت إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، وسط أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها أهالي مدينة الدريهمي.

وفي الإطار ذاته، نقل موقع الجيش اليمني، عن نائب ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة، العقيد أحمد الجحيلي، أن قوات الجيش الوطني أمنت مديرية الدريهمي بالكامل، بعد عملية تمشيط واسعة للمنطقة.

وقال الجحيلي، إن نحو 28 جثة لعناصر مليشيات الحوثيين، عُثر عليها مرمية في شوارع مدينة الدريهمي. مؤكداً أن قوات الجيش الوطني، ستواصل تقدمها باتجاه مدينة الحديدة، لتحريرها من الحوثيين.

وأطلق ناشطون يمنيون، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إنقاذ المدنيين في مدينة الدريهمي، والبحث لهم عن ممرات آمنة لإخراج السكان.