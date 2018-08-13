بن دغر يكشف حقيقة وصفه الحراك الجنوبي في اليمن بـ”الحراك الإيراني”

نفى رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم، أن يكون قد وصف الحراك الجنوبي في اليمن، بـ”الحراك الإيراني” خلال كلمة له الإثنين في افتتاح مؤتمر دعم مرجعيات الحل اليمني والذي عقد في الرياض.

وقال بن دغر في تغريدة على تويتر ردًّا على اتهام مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي له، بوصفه الحراك الجنوبي بـ”الحراك الإيراني” أشاع د.عبدالعزيزالمفلحي عني أنني وصفت الحراك الجنوبي بالحراك الإيراني كلمتي اليوم كانت منقولة على الهواء مباشرة ومعلنة وليس فيها ما يشير من قريب أو بعيد لهذا الادعاء الذي تمنيت ألا يقع فيه الأخ والصديق المفلحي. بالتأكيد أحدنا مصيب والآخر مخطئ والحاضرون تجاوزوا المئة وهم الحكم والفصل”.

وأرفق بن دغر تغريدته بنشر صورة من الاجتماع الذي بث على الهواء مباشرة.

وكان المفلحي قد قال خلال مداخلته في المؤتمر إن كان الحراك إيرانيًا لما تحررت عدن والجنوب، في إشارة إلى الاتهامات التي توجهها شخصيات إخوانية للحراك الجنوبي في اليمن.

وطالب المفلحي حذف عبارة “الحراك الإيراني” من أدبيات المؤتمر.