مقتل مسؤول حوثي بمحافظة الحديدة برصاص “ألوية العمالقة”

أعلنت ميليشيات الحوثي اليوم، عن مقتل قائد مركز التدريب والتأهيل التابع لها علي صلاح فايع والمكنى بـ “أبي صلاح”، برصاص ألوية العمالقة.

وكانت “ألوية العمالقة” بمحافظة الحديدة تمكنت من قتل قائد معسكر التدريب والتأهيل لميليشيات الحوثي في معركة “الدريهمي” يوم أمس الأحد .

ويعتبر صلاح فايع، من أوائل القيادات في ميليشيات الحوثي منذ انطلاقها في صعدة وشارك في دخول عمران وحجة وصنعاء ولزم تدريب الميليشيات في مدرسة “محمد الدرة ” العاصمة.

يذكر أن ألوية العمالقة قد سيطرت يوم أمس الأحد، على مركز مديرية “الريهمي” بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية بمساندة طيران التحالف.