هادي يزور محافظة المهرة لأول مرة منذ توليه رئاسة اليمن

بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، زيارة لـمحافظة المهرة اليمنية المحاذية لسلطنة عمان، هي الأولى منذ توليه الرئاسة في فبراير/ شباط 2012.

وتعد زيارة هادي لمحافظة المهرة، أول تحرّك له خارج مدينة عدن، التي عاد إليها في منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد غياب عن بلاده دام قرابة عام ونصف العام.

و”المهرة”، أو ما يُطلق عليها بوابة اليمن الشرقية، تعد ثاني أكبر محافظات اليمن من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت.

وتمتاز “المهرة” بوجود مَنفذيْن بَرّييْن فيها مع سلطنة عُمان، وتمتلك أطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ 560 كم، على بحر العرب، وميناء بحري يسمى “نشطون”.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن زيارة هادي للمحافظة تفقدية تشمل وضع حجر الأساس، وافتتاح العديد من المشاريع.