هادي: هناك قوى متعددة تعبث بأمن عدن

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصورهادي، اليوم السبت، إن هناك قوى متعددة، مرتبطة بأهداف مشروع “الانقلاب والتطرف والإرهاب”، تعبث بالأمن والاستقرار، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأشار هادي، خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بمشاركة قائد القوات الإماراتية، قائد قوات التحالف العربي بعدن، العميد الركن عوض الأحبابي، وقائد القوات السعودية، نائب قائد قوات التحالف بعدن، العميد الركن سلطان سلام، إلى أن “العالم ينظر إلى واقع المحافظات المحررة، كنموذج لاستعادة الدولة وبناء وطن تسوده العدالة والحكم الرشيد”.

واعتبر الرئيس اليمني، أن “استتباب الأمن هو مفتاح البناء والنماء في أي دولة ومجتمع باعتباره مؤشر الاستقرار والانطلاق صوب المستقبل المنشود”.

ووعد هادي بـ”مرحلة جديدة”، ستشهدها الأجهزة الأمنية المختلفة، عنوانها “الثواب والعقاب”.

وشدد على أهمية توحيد الصف والجهود ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة قوى التطرف والإرهاب “التي تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية”، على حد تعبيره.

وأكد على “أهمية تفعيل الجهود، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة، ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، على أن تقع هذه الغرفة تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، وتشارك بها مختلف الفروع الأمنية والوقائية”.

وقال هادي، إن هذه الخطوات تأتي في إطار “التعاون والتنسيق والتفاهمات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، شركاء الهوية والمصير المشترك”.

وتعاني العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من حالة من الانفلات الأمني، عززتها عودة عمليات اغتيال أئمة وخطباء مساجد، والحوادث الجنائية المتصاعدة.