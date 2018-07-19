“ألوية العمالقة” تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة في محيط الحديدة اليمنية (فيديو)

شهد محيط محافظة الحديدة اليمنية، اليوم الخميس، تعزيزات عسكرية ضخمة دفعت بها “ألوية العمالقة” في إطار الحشد العسكري لتحرير المدينة من قبضة ميليشيات الحوثي.

ونشر حساب “المركز الإعلامي لدعم ألوية العمالقة” بموقع “تويتر” تغريدة أرفقها بمقطع فيديو مصور يظهر عدداً من الدبابات والمدرعات تسير عبر أحد الشوارع.

وقالت الألوية في التغريدة: “تعزيزات عسكرية ضخمة تمهيداً لبدء عملية لتحرير الحديده النصر قاب قوسين أو أدنى أن شاء الله الموعد وسط مدينة الحديدة”.

وظهر في المقطع احد المقاتلين التابعين للألوية، وقال: “ألوية العمالقة تطوق الحديدة تطويقاً تاماً، وفي الأيام القريبة القادمة سنقتحم الحديدة ونقتلع الحوثة من جذورهم”.

وفي تغريدة أخرى، جذرت ألوية العمالية ميلشيات الحوثي من مغبة عدم تسليم الحديدة بسلم، وقالت: “على الحوثين تسليم مدينة الحديدة بسلم أو بيكون تسليمها بدق الخشوم قوات الوية العمالقة”.