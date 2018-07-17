اليمن.. الأمن يحبط محاولة تهريب 50 مهاجرًا أفريقيًا

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، عن إحباط محاولة تهريب 50 مهاجرًا أفريقيًا بمحافظة لحج، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين.

وأوضحت الداخلية اليمنية، أن “قوات الأمن بنقطة ريجل، بلحج، تمكنت من إحباط محاولة تهريب أفارقة”.

ونقل البيان عن نائب مدير التوجيه المعنوي في إدارة أمن لحج، زاهي النفيلي، أن “قوات الأمن بنقطة تفتيش ريجل، أحبطت عملية تهريب 50 أفريقيًا من الرجال والنساء، كانوا يختبئون على متن سيارة نقل”.

وأضاف النفيلي أن الأفارقة كانوا يختبئون في الجزء السفلي من السيارة.

وفي حين كانت السيارة متوجهة إلى محافظة عدن (العاصمة المؤقتة/ جنوب غرب)، قال المسؤول اليمني: “لا نعلم وجهتهم الحقيقية”.

ويحاول المهاجرون الأفارقة، الذين يصلون إلى اليمن بحرًا، الانتقال للمحافظات اليمنية الشمالية الحدودية مع السعودية، بغرض دخول أراضي المملكة للعمل.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن هناك ما يقرب من 280 ألفًا من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في اليمن، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.