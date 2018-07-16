التحالف العربي يعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه “المخا” اليمنية

اعترضت منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن صاروخًا باليستيًا، أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه مديرية “المخا” المأهولة بالسكان في محافظة تعز.

وتمكنت دفاعات التحالف الجوية من تدمير الصاروخ شمال المديرية، بعيدًا عن الأحياء السكنية دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأضافت الوكالة أن “استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، في إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية، يؤكد تورط النظام الإيراني في مد تلك الميليشيات بالصواريخ والأسلحة النوعية، في تحدٍّ واضح وانتهاك للقرار الأممي رقم (2216)”، ويعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وتكثف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المحافظات والمدن اليمنية المحررة، في ظل هزائمها الميدانية المتلاحقة في مختلف الجبهات وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة في جبهة الحديدة، لكن الدفاعات الجوية للتحالف العربي تقف لها بالمرصاد في كل مرة وتدمرها دون و قوع إصابات.