مقتل شخص وإصابة آخر برصاص مسلحين في عدن‎

لقي شخص في عدن مصرعه وأصيب آخر برصاص مسلحين مجهولين في حي الممدارة شرق المدينة، مساء الأربعاء.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” إن “مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على شخص يدعى محمد أحمد الزبيدي أثناء جلوسه بجانب منزله في حي الممدارة شرق عدن وأردوه قتيلًا على الفور”.

وأضافت المصادر أن “شخصًا آخر كان يجلس بجانب المجني عليه أثناء إطلاق النار، تعرض لإصابة خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى أطباء بلا حدود لتلقي العلاج”.

وأشارت إلى أن “المجني عليه يعمل في إدارة تموين البواخر بالوقود التابعة لشركة النفط اليمنية في حي التواهي”.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن إدارة أمن عدن حول حيثيات الواقعة حتى اللحظة.

وازدادت حوادث الاغتيالات في عدن مؤخرًا وطالت أئمة وخطباء مساجد وآخرين من المدنيين والتربويين.

ولاقت حادثة مقتل عميدة كلية ونجلها وحفيدتها في عدن، الثلاثاء، ردود أفعال واسعة في ظل “بشاعة الجريمة” كما قال ناشطون.

وعادة ما يتزامن تزايد حوادث الاغتيالات والقتل في المحافظات المحررة باليمن مع الانتصارات والنجاحات التي تحققها القوات اليمنية الموالية للشرعية والتحالف العربي في جبهات القتال المفتوحة كتلك التي في الساحل الغربي ومحافظة تعز.

ويصف يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي، ذلك بأنه “افتعال للأزمات في المحافظات المحررة لخلط الأوراق وإشغال القوات اليمنية عن الهدف الأكبر الذي يقاتل اليمنيون من أجله وهو تحرير اليمن كاملًا من الحوثيين”.