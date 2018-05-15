الحوثيون يبيحون صيام “يوم الشك” ويثيرون جدلًا واسعًا في اليمن‎

أباحث الميليشيات الحوثية في اليمن صيام يوم الشك المعروف بأنه يوم الثلاثين من شهر شعبان، الأمر الذي أثار موجة جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت دار الإفتاء اليمنية الخاضعة للحوثيين في بيان لها مساء الثلاثاء إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء بسبب كثافة الغيوم والضباب، معلنة أن الأربعاء متمم شهر شعبان والخميس أول أيام الشهر الفضيل.

لكنها في ذات الوقت حللت للناس صيام يوم الأربعاء وهو يوم الشك احتياطًا، حيث قالت إن من صام يوم الأربعاء احتياطًا فلا بأس عليه، وهو الأمر الذي جدلًا واسعًا من اليمنيين على شبكات التواصل الإجتماعي.

وتحرم أو تنهى المذاهب السنية صيام يوم الشك أو استقبال رمضان بيوم أو يومين، مستندة على آيات قرانية وأحاديث نبوية صحيحة، فيما يجيز المذهب الشيعي صيام يوم الشك مع تحديد نية الصيام إن كان يوم من شعبان فيعتبر نافلة وإن كان نية صيام يوم الشك كيوم من رمضان فهو من رمضان.

ومنذ انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على محافظات يمنية، بدأوا تغيير الطقوس الدينية السائدة في اليمن، وعمدوا أيضاً على تغيير وتزوير المناهج الدراسية وأيام الأعياد والمناسبات الدينية.

وقال مغرد يمني على تويتر يدعى عبدالله الحضرمي: “لايصام يوم الشك لأنه الفصل بين شعبان ورمضان ، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، كل المرجعيات الفقهية نهت عن صوم هذا اليوم ، ولم تسبق فتوى بهذا المعنى : ان سبرت حجنة ، وان بطلت شريم “.

ونشر الحساب الرسمي للقاضي محمد العمراني تغريدة جاء فيها : “القاضي حفظه الله يرى تحريم صيام يوم الشك”.

وقال الشيخ جمال بن عطاف في تغريدة أخرى : “هذه فتوى “شيعية”دخيلة على المجتمع اليمني، مخالفة لنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يوم الشك، وأن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، ليس أمام المسلم الا ثبوت رؤية الهلال فيكون رمضان أو يغم عليهم فيكملوا عدة شعبان 30 يوماً. وعادهم يقولوا لماذا نطالب باستعادة دولتنا! “.

مغرد اخر يدعى محمد قال : “يثبت الحوثيون يوما بعد يوم أنهم عصابه طائفيه وليسو رجال دولة …على فكره يوم الشك محرم في المذهب الشافعي .. ودار الإفتاء المفروض أنها لجميع اليمنين”.

وقال عبدالكريم قطران : “من معتقدات الشيعة صوم يوم الشك وهو أن يسبق صيام رمضان بصيام يوم أو يومين من نهاية شعبان وقد نهى الإسلام عنها لأنها من البدع وخزعبلات الشيعة”.