أعضاء حزب المؤتمر بصنعاء يجمدون مشاركتهم في حكومة الحوثيين‎

جمدت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء يوم الثلاثاء مشاركتها في حكومة الميليشيات الحوثية تنديدًا بالممارسات الإقصائية والتهميشية التي تمارسها الميليشيات على أعضاء الحزب.

وقالت وكالة 2 ديسمبر التابعة لحزب المؤتمر الشعبي إن اجتماعًا عقد الثلاثاء في الأمانة العام للحزب في صنعاء خرج بقرار تجميد كتلة حزب المؤتمر الشعبي مشاركتها في حكومة الانقلابيين بصنعاء جرّاء استمرار الحوثيين بتهميش وزراء الحزب بالإضافة إلى قيام الحوثيين بأخذ حقيبة وزارة الصحة وتعيين طه المتوكل أحد قيادات الحوثيين خلفًا للدكتور با حفيظ.

وأكدت أن قرار التجميد جاء أيضًا على خلفية ما تقوم به ميليشيات الحوثيين من إقصاء وتهميش وإصدار قرارات منافية لما تسمى بالشراكة المفروضة معهم.

وتفكك حزب المؤتمر الشعبي العام وهو أكبر الأحزاب السياسية الوسطية الحاكمة باليمن الى فروع عديدة منذ تسليم رئيس الحزب السابق علي عبدالله صالح السلطة لنائبه في العام 2012.

لكن الانشقاق الفعلي ظهر في العام 2014 حين انقلب الحوثيون على الشرعية وسيطروا على صنعاء، وكانت أكبر عملية تفكك أواخر العام 2017 عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث انقسم إلى ثلاثة فروع واحد في صنعاء وآخر في عدن وثالث يضم قيادات مؤتمرية انشقت عن الحوثيين ولم تعلن انضمامها للحكومة الشرعية.