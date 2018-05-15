المبعوث الأممي لليمن: نحرز تقدمًا في الخروج بإطار عمل لمفاوضات سلام

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، إنه أحرز تقدمًا للخروج بإطار عمل لمفاوضات السلام بين الحكومة والحوثيين.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم المبعوث الأممي، وصل الأناضول نسخة منه، إن “غريفيث” “يحرز تقدمًا جيدًا للخروج بإطار عمٍل للمفاوضات حسبما تعهد بذلك في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي”.

وأضاف البيان أن المبعوث الأممي “يعتزم طرح إطار العمل هذا أمام المجلس إبان النصف الأول من شهر حزيران القادم”.

وأعرب المبعوث الأممي “عن الامتنان لاستمرار الوصول الفوري الذي ما برح يحظى به من قبل جميع الأطراف”.

وطالب المبعوث الأممي جميع الأطراف “أن تتخذ تدابير طارئة للحد من التصعيد”.

وأشار إلى أن غريفيث “سيقدم إطار العمل إلى مجلس الأمن في شهر حزيران القادم، وهو يتطلع إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام بشكل رسمي بعد ذلك”.

ومن أبرز الخطوط العريضة لحل الأزمة التي يتبناها المبعوث الأممي إلى اليمن “إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسة، بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتجمع الأطراف فيما بينها على توافق في الآراء لبناء السلام”، حسب تصريحات سابقة.