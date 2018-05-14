أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، إجلاء 124 لاجئًا صوماليًا من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي، وفق ما ذكر مسؤول الإعلام والاتصالات في مكتب منظمة الهجرة الدولية باليمن، سبأ المعلمي.

وقال المعلمي، إن “هؤلاء اللاجئين تم إجلاؤهم أمس، من ميناء عدن جنوب اليمن، إلى ميناء بربرة الصومالي”، مضيفًا أن “عملية الإجلاء جاءت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية”.

وأفاد المعلمي بأن “هذه هي الدفعة الثامنة التي تم إجلاؤها هذا العام، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم في 2018، إلى ألف و64 لاجئًا صوماليًا”.

وما يزال يتواجد في اليمن حوالي 250 ألف لاجئ صومالي، يعيشون ظروفًا معيشية صعبة، حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة.