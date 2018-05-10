خالد بحاح يعيد فتح ملف “شرعية” الحكومة اليمنية

أعاد خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية السابق، اليوم الخميس، التذكير بما يعتبره عدم شرعية الحكومة اليمنية الحالية بقيادة أحمد عبيد بن دغر.

وجاء موقف بحاح ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، وصف فيها الرافضين لمنجزات حكومته في جزيرة سقطرى بـ “مرضى النفوس”.

وقال بحاح: “كنا #حكومة_الكفاءات_الشرعية ذات يوم في سقطرى، وسعينا لتمكين إنسانها، عملنا لتطوير الميناء والمطار، وإنشاء وحدات سكنية نموذجية، وتفعيل القطاعات الخدمية بدعم دول التحالف وخاصة #دولة_الإمارات.. وبدأت العجلة تدور في الجزيرة المهمّشة لعقود، وهو الأمر الذي أزعج مرضى النفوس”.

٢) كنا #حكومة_الكفاءات_الشرعية ذات يوم في سقطرى، وسعينا لتمكين انسانها، عملنا لتطوير الميناء والمطار، وانشاء وحدات سكنية نموذجية، وتفعيل القطاعات الخدمية بدعم دول التحالف وخاصة #دولة_الامارات..وبدأت العجلة تدور في الجزيرة المهمّشة لعقود، وهو الأمر الذي ازعج مرضى النفوس. #بحاح pic.twitter.com/plvrDAeDYN — Khaled Bahah خالد بحاح (@KhaledBahah) May 10, 2018

وعلق الإعلامي والناشط السياسي هاني مسهور على تغريدة بحاح قائلًا: ” للمرة الأولى وبعد عامين على انقلاب هادي يفتح دولة الرئيس بحاح ملف شرعية حكومة الكفاءات التي أطيح بها في عملية غادرة تسلل من خلالها #إخوان_اليمن إلى السلطة السياسية التي نرى نتائجها اليوم في محاولتهم تسليم سقطرى للاتراك #حكومة_الكفاءات_الشرعية”.

للمرة الاولى وبعد عامين على انقلاب هادي يفتح دولة الرئيس بحاح ملف شرعية حكومة الكفاءات التي أطيح بها في عملية غادرة تسلل من خلالها #إخوان_اليمن الى السلطة السياسية التي نرى نتائجها اليوم في محاولتهم تسليم سقطرى للاتراك #حكومة_الكفاءات_الشرعية pic.twitter.com/wLYruzjj84 — هاني مسهور (@hsom67) May 10, 2018

وكان بحاح قد انتقد بشدة، حينها قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعزله من منصبه، معتبرًا أنه إجراء غير دستوري، وأنه عمل في ظل حكومة موازية.

وأوضح مسهور في تغريدة أخرى: “‏⁧‫#حكومة الكفاءات الشرعية‬⁩ الجناح المكمل لرئاسة الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية التي اقتضت نقل السلطة عبر رئيس توافقي لمدة عامين وحكومة كفاءات وطنية بالتوازي وما حصل في ابريل ٢٠١٦م، كان انقلابًا عمل على عرقلة الجهد السياسي والاقتصادي في اليمن”.