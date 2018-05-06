الإمارات: لا مطامع لنا في أي جزء من اليمن ونستهجن إقحام “السيادة” بشأن سقطرى

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، عن استغرابها لبيان صادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، تناول دولة الإمارات ودورها في اليمن بشكل يخالف الواقع والمنطق.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن بيان بن دغر”لا يُنصف الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن، واستقراره، وأمنه”.

واستهجنت الوزارة “إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية”، مبينة أن الإمارات “تدرك الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمون ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة”.

وأضافت الوزارة:”فيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي الحملة ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات، ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي، والهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية”.

وتابعت:”دولة الإمارات تقوم بدور متوازٍ في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة، ويأتي افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لبعض هذه المشاريع ضمن هذا الإطار”.

وأكد البيان أن “الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي إلى دعم الشرعية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن”.

وأكدت وزارة الخارجية أنه “لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق، أو أي جزء منه، وأن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعمًا لأمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشرعية والشعب اليمني”.

وقالت الوزارة إن دولة الإمارات “تؤكد على ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدّي للخطر الحوثي، والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربي من خلال اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين، وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن ومقدراته”.