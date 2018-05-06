بالصور.. تظاهرة في سقطرى اليمنية وفاء لـ”إمارات الخير”

شهدت جزيرة سقطرى اليمنية، اليوم الأحد، تظاهرة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها “حاشدة” وجاءت وفاء لما أسماه المتظاهرون “إمارات الخير”، التي تتعرض لحملة تشويه وتهجم إعلامية من قبل وسائل إعلام الإخوان ونشطائهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منظمو التظاهرة إنها تأتي دعمًا للرئيس هادي ودولة الإمارات، في إشارة إلى العلاقة بين اليمن والتحالف العربي الذي تدخل لإنقاذ البلاد من الوقوع تحت رحمة الميليشيات الإيرانية.

وهتف المتظاهرون بشعارات “كلنا الرئيس هادي”.. كلنا إمارات الخير وفقًا لوسائل إعلام محلية، وذلك تأييدًا لدور الإمارت الانساني الفاعل في الأرخبيل، وتنديدًا بما قالوا إنها محاولات حزب الإصلاح (الإخوان) للوقيعة بين أطراف التحالف وتشويه دوره المشهود في اليمن.

ونشرت صحيفة “عدن” الغد المحلية صورًا من التظاهرة.