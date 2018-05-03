مقتل قيادي في المقاومة اليمنية بانفجار عبوة في الحديدة

لقي قيادي بارز في المقاومة الشعبية اليمنية، مصرعه، في وقت متأخر مساء الأربعاء، وخمسة من مرافقيه، جرّاء انفجار عبوة ناسفة في هجوم استهدف سيارته في محافظة الحديدة، غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري إن “قائد المقاومة التهامية (متطوعون من محافظات إقليم تهامة) في جبهة الساحل الغربي، حسن الدوبلة، لقي مصرعه؛ إثر انفجار عبوه ناسفة زرعها مجهولون، أثناء مرور سيارته بين منطقتي حيس والخوخة” الخاضعتين لسيطرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شرق الحديدة.

وأضاف أن “5 من مرافقي الدوبلة قتلوا أيضًا في الحادث، فيما أصيب آخرون بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى إحدى المستشفيات القريبة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش.

وحسن الدوبلة، هو قائد المقاومة التهامية الموالية للشرعية اليمنية، التي تخوض معارك ضارية في جبهة الساحل الغربي الى جانب الجيش الوطني، ضد جماعة الحوثي.