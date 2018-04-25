المبعوث الأممي لليمن يلتقي هادي ويعرض رؤيته للسلام

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي إلى بلاده، مارتن غريفيث، خطط إحياء المشاورات اليمنية، في لقاء هو الثالث بينهما منذ شهر.

وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية، الأربعاء، أن هادي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي غريفيث.

ووصل غريفيث الرياض في مستهل ثاني جولة إقليمية لإحياء المشاورات المتعثرة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هادي أشاد بطرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، وما حمله من رؤية ومضامين لواقع اليمن وأزمته.

وجدد هادي موقفه الدائم نحو السلام باعتباره خيارًا استراتيجيًا لعودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة بصورة عامة، والذي يرتكز على المرجعيات الدولية.

وعرض المبعوث اليمني على الرئيس هادي “رؤيته نحو السلام بشقيها السياسي والميداني، التي أشار إلى ملامحها في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن كإطار عام، وبالاعتماد على المرجعيات الثلاث” وفق الصحيفة.

والمرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية، والقرار الدولي 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى الرياض، قبل يومين، في مستهل جولة ثانية من المقرر أن تشمل أيضًا العاصمة اليمنية صنعاء.

وتعهد غريفيث، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، بتقديم خارطة لإحلال السلام في اليمن خلال شهرين.