الحوثي: صالح الصماد قتل مع 6 مرافقين

قال زعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي اليوم الإثنين، إن صالح الصماد رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثيين، قتل مع 6 من مرافقيه.

وأضاف الحوثي، في كلمة له نقلتها قناة “المسيرة” الحوثية، عقب إعلان الميليشيات مصرع الصماد، أن رئيس المجلس قتل الخميس الماضي خلال 3 غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي.

ويعتبر الصماد المطلوب رقم 2 على قائمة المطلوبين، لدى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بعد الحوثي زعيم الميليشيات المتمردة في اليمن.

وكان مصير الصماد مجهولًا منذ عدة أيام بعدما اختفى عن الأنظار، وسط أنباء عن خضوعه للإقامة الجبرية من قبل الميليشيات الحوثية، على خلفية اتهامات له بالتقصير وتبديد الموارد المالية.

وأشارت مصادر محلية، في وقت سابق، إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وضع الصماد تحت الإقامة الجبرية، دون تأكيد رسمي لتلك المعلومة.