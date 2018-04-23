مقتل صالح الصماد نصر استخباراتي.. هل فعلها أنصار صالح؟

تلقى الحوثيين بمقتل رئيس مجلسهم الأعلى صالح الصماد ضربة معنوية كبرى نفذها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في غارة جوية الأسبوع الماضي.

ويعتبر الصماد أرفع مسؤول سياسي في جماعة الحوثيين وكان بمثابة رئيس مُنصب من قبل الانقلابيين.

ورغم أن مقتل الصماد ضربة للحوثيين وإن كانت رمزية كونه ليس قائدا ميدانيا في الحرب الدائرة، إلى أنها انتصار استخباراتي للتحالف هو الأهم منذ بدء المعارك ضد المليشيات الحوثية قبل 3 سنوات.

وكان الانقلابيون في السابق هم من نفذ في مناسبات عديدة ضربات استخباراتية مكنتهم من اغتيال قادة ميدانيين خلال المواجهات مع القوات الشرعية.

واللافت أن انتصار التحالف الاستخباراتي الأهم جاء بعد أشهر من تغير موقف أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهم الذين ظلوا لفترة طويلة يحتفظون بولاء الاستخبارات والأجهزة الأمنية في اليمن.

وبحسب مراقبين متابعين للشأن اليمني، فإن التحالف بات منذ دخول اأنصار صالح للمعركة إلى جانب قوات الشرعية يمتلك بنكا استخباريا، وعيونا ربما داخل صنعاء ترصد تحركات القادة الحوثيين.

وإلى وقت قريب كانت زيارة الساحل الغربي من قبل قادة حوثيين عسكريين وسياسيين، تتم في وضح النهار، دون رصدها من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

ويرى خبراء بالشأن اليمني أن هذا التقدم الاستخباراتي الذي أصبحت قوات التحالف تتوفر عليه، قد يساعد في حصد مزيد من القادة االبارزين في جماعة الحوثي، وهو أمر سيعجل في حسم المعارك مع ميليشيات استنزفت قواها في القتال على أكثر من جبهة.