الجيش الحكومي يسيطر على جبال استراتيجية شرقي اليمن

أفاد مصدر عسكري يمني، بأن الجيش الحكومي سيطر، اليوم السبت، على سلاسل جبلية استراتيجية بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي في “قطاع ماهلية” التابع للجيش اليمني، عبدالرزاق جابر، إن معارك عنيفة اندلعت، اليوم، بين الجيش والحوثيين في منطقة “قانية” التابعة لمديرية “العبدية”، جنوبي محافظة مأرب.

وأضاف جابر، أن الجيش سيطر على جبال “مسعودة” و”العر” الاستراتيجية في المنطقة، ويواصل تقدمه نحو أولى مناطق محافظة “البيضاء”.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، فيما قتل أحد أفراد الجيش اليمني وأصيب 4 آخرون.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش حرر سلسلة جبال مسعودة والعر وأجزاء من سلسلة جبال “اليسبل”.

وأضاف البيان، أن الجيش يواصل التقدم باتجاه عزلة (منطقة) الوهبية، أولى مناطق مديرية السوادية بمحافظة ‎البيضاء، فيما لم يعلّق الحوثيون حول ما أورده المصدران.

وستمكن السلاسل الجبلية الجيش اليمني من تأمين طريق مأرب/ البيضاء، وتأمين مناطق الجيش من تسلل الحوثيين، فضلًا عن سهولة التقدم نحو محافظة البيضاء، وفقًا لمصادر محلية.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، و تتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية، هي: صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين.