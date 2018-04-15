بالفيديو.. وزير يمني يقدم على فعل غريب أثناء القمة العربية في الظهران بالسعودية

رصد ناشطون يمنيون لقطة بثتها الكاميرات لوزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخلافي وهو يتناول ما يُعرف بـ”الشمة” (التنباك) على الهواء مباشرة أثناء كلمة العاهل السعودي الملك سلمان خلال القمة العربية في الظهران شرق السعودية.

وتُظهر اللقطة الوزير المخلافي وهو يفتح قطعة بيضاء ويُخرج منها شيئًا ليتناوله.

#قمه_الظهران

أثناء كلمة خادم الحرمين

وزير الخارجية اليمني المخلافي يجهز الشمة لا حول ولا قوة إلا بالله

فضايح شرعية الفساد بكل مكان تنتشر حتى بالقمه فضايح

اي شرعية هذه بالله عليكم شرعية الفضايح والقبح pic.twitter.com/W29l1wk2um — عدنان #الجنوب (@yafaieee) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وفيما لم تُظهر اللقطة إلى النهاية طبيعة ما تناوله المخلافي، إلا أن ناشطين يمنيين أكدوا أن ما يُعرف بـ”الشمة” هو نوع من أنواع التبغ يستخدم بوضعه في الفم بين الشفتين واللثة.

وتُعرف “الشمة” أو “التنباك” بأسماء مختلفة، ولها أشكال متعددة ة من ناحية اللون، وطريقة إعدادها، فمنها الأسود والأحمر، والأخضر، والأصفر، والأبيض، وأيضًا من ناحية النوع، فمنها ما يُعرف بالشمة اليمنية، والهندية، والسودانية، والأفغانية.

وتحذّر الهيئات الصحية من خطورة استعمال هذه المادة.