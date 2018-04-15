بالفيديو.. هتافات “محرجة” لبن دغر في عدن

تداول نشطاء يمنيون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبًا من احتجاجات شعبية في عدن، اليوم الأحد، أمام موكب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، حيث ردد متظاهرون هتافات” أبرزها سارق، سارق”

جاء ذلك أثناء زيارة بن دغر لكلية الطب في مدينة خورمكسر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأظهرت المقاطع عشرات المتجمهرين أثناء مرور موكب بن دغر، وسط الهتافات الاحتجاجية.

أوشكت مواجهات على الاندلاع مع حراسة بن دغر أثناء زيارته اليوم إلى كلية الطب بجامعة عدن وتم اخمادها من قبل رجال الأمن والمحتجون يهتفون بوجه بن دغر #سارق #سارق pic.twitter.com/3IwwQpu4rC — مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

#عدن

هكذا يتم استقبال بن دغر في جامعات ومدارس وشوارع عدن pic.twitter.com/11CU9iZerN — صلاح السناني (@alsinany55) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وشارك بن دغر، صباح اليوم، في افتتاح اللقاء التشاوري الأول للجامعات الحكومية والأهلية الذي تنظمه وزارة التعليم العالي، وقد احتضنت فعالياته إحدى قاعات كلية الطب التابعة لجامعة عدن.

ويواجه بن دغر وحكومته اتهامات عديدة بالفساد والفشل في إدارة المناطق المحررة باليمن.