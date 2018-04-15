بالفيديو.. هتافات “محرجة” لبن دغر في عدن

بالفيديو.. هتافات “محرجة” لبن دغر في عدن

المصدر: عدن- إرم نيوز

تداول نشطاء يمنيون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبًا من احتجاجات شعبية في عدن، اليوم الأحد، أمام موكب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، حيث ردد متظاهرون هتافات” أبرزها سارق، سارق”

جاء ذلك أثناء زيارة بن دغر لكلية الطب في مدينة خورمكسر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأظهرت المقاطع عشرات المتجمهرين أثناء مرور موكب بن دغر، وسط الهتافات الاحتجاجية.

 

وشارك بن دغر، صباح اليوم، في افتتاح اللقاء التشاوري الأول للجامعات الحكومية والأهلية الذي تنظمه وزارة التعليم العالي، وقد احتضنت فعالياته إحدى قاعات كلية الطب التابعة لجامعة عدن.

ويواجه بن دغر وحكومته اتهامات عديدة بالفساد والفشل في إدارة المناطق المحررة باليمن.

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