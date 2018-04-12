قيادات أمنية في جزيرة سقطرى تستقيل بشكل جماعي

تقدمت قيادات في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بجزيرة سقطرى، مساء الخميس، باستقالاتهم دفعة واحدة.

جاء ذلك عقب ساعات من قرارين جمهوريين أصدرهما الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قضى بتعيين محافظ ومدير شرطة جديدين في سقطرى.

وتداول ناشطون وصحفيون يمنييون مجموعة من الصور للاستقالات التي تقدمت بها تلك القيادات.

ولم تتضح الصورة بعد حول هذا الإجراء الذي أقدم عليه قادة في الأمن دفعة واحدة، إلا أن المؤشرات الأولية توحي أنه رد فعل يرفض التعيينين الجديدين.

يشار إلى أن محافظ سقطرى السابق أحمد عبدالله السقطري، وافته المنية إثر ذبحة صدرية ألمت به منتصف الشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت ظل هذا المنصب شاغرًا.