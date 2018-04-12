بالفيديو.. الشيخ جمال المعمري: إيراني عذبني بسجون الحوثيين وسبب لي الشلل

كشف الشيخ اليمني جمال المعمري المعتقل السابق لدى الحوثيين، أن إيرانيين شاركوا في تعذيبه، وأحدهم وهو في الخمسين من عمره، أدخل “الدريل” (مخترق الجدار) في رجله حتى تسبب له بالشلل.

وأوضح المعمري في لقاء مع الصحفي السعودي، يُعرض لاحقًا على قناة الإخبارية، أنه “سيعرض تفاصيل ما تعرض له من التعذيب على مجلس الأمن، ولجنة طبية محايدة ليتبين كل شيء”.

وأفرج عن المعمري وهو شيخ قبلي أوائل إبريل الجاري، بعد عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، الذين اعتقلوه لمدة 3 أعوام في سجونهم بصنعاء، وخرج من المعتقل مصابًا بالشلل التام جراء التعذيب الذي لقيه على أيديهم.