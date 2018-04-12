بالفيديو.. مدير مدرسة يمنية يبتدع عقابًا “بشعًا” بحق التلاميذ

ابتدع مدير مدرسة يمنية طريقة بشعة ولا إنسانية بحق تلاميذ، عندما أقدم على معاقبتهم برميهم من الطابق الثاني للمدرسة.

وبحسب مواقع إخبارية يمنية، فإن مدير مدرسة “السعيد التربوي” في منطقة “قعطبة” التابعة إداريًا لمحافظة “الضالع” قام برمي عدد من طلابه من الدور الثاني دون معرفة الأسباب؛ مكتفية بالقول إنه عقاب جديد ينتهجه المدير.

ونشرت تلك المواقع صورًا أظهرت المدير وهو يلقي بطلبته من الدور الثاني لمبنى المدرسة ليسقطوا فوق مظلة حديدية كبيرة تابعة للمدرسة؛ فيما لم تُشِرْ إلى وقوع إصابات.

وقالت، إن مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية “قعطبة” وفور علمه بالواقعة؛ قام بتغيير مدير المدرسة فورًا، واستبدال آخر به؛ في الوقت الذي يطالب فيه ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي باتخاذ العقاب اللازم ضد المدير المذكور.