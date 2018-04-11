أنباء عن توجهه صوب الرياض.. المبعوث الأممي إلى اليمن يبدي تفاؤله بجولة سلطنة عمان والإمارات

قال المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، إنه اختتم جولة من المشاورات في زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات، فيما كشفت مصادر عن عزمه زيارة السعودية اليوم.

وأوضح المبعوث الأممي في حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه “أنهى جولة من المشاورات في سلطنة عمان والإمارات، التقى خلالها مسؤولين عمانيين وإماراتيين وأصحاب شأن يمنيين”.

وأبدى غريفيث تفاؤلًا من هذه اللقاءات قائلًا: “ما سمعته مشجّع للغاية، وسيساعدني على وضع إطار لعملية سلام تكون بقيادة يمنية”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان غريفيث بدأ السبت الماضي، زيارة لعمان، قبل أن ينتقل إلى أبو ظبي، والتقى خلال الزيارتين، مسؤولين عمانيين وإماراتيين، بالإضافة إلى قيادات من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، فضلًا عن لقائه بقيادات فيما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وأمس الثلاثاء، كشفت مصادر أممية، أن المبعوث الأممي سينتقل (اليوم الأربعاء) إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية.

وتأتي هذه اللقاءات، ضمن جهود المسؤول الأممي، الرامية إلى إقناع الأطراف اليمنية، بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل إنهاء الصراع المرير المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي خلف أسوأ أزمة إنسانية في العالم.