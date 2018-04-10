قرقاش: متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث

أعرب وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عن تفاؤله بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يزور الإمارات حيث التقى مسؤولي البلاد وشخصيات سياسية يمنية.

متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الإستقرار الإقليمي والسلام والإزدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 10, 2018

وقال قرقاش في تغريدة بحسابه في تويتر: “متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الإستقرار الإقليمي والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون”.

وكان غريفيث بحث مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الاثنين، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

جاء ذلك، خلال لقائهما بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار جولة إقليمية يجريها المبعوث الأممي لإحياء مشاورات السلام اليمنية، المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف العام، حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأعرب الوزير الإماراتي عن دعم بلاده جهودَ المبعوث الأممي، للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدًا موقف دولة الإمارات “الثابت تجاه دعم اليمن، وشعبه، والتزامها الداعم للشرعية في اليمن، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وصون سيادته ووحدته”.

في المقابل، أشار غريفيث إلى “أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل عودة الاستقرار إلى اليمن”.

والتقى المبعوث الأممي كذلك في أبوظبي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وشخصيات سياسية جنوبية بعدما منعته “ظروف أمنية” من زيارة مدينة عدن

واستهل المبعوث الأممي جولته الأقليمية بزيارة الرياض وقادته إلى صنعاء ومسقط.