اليمن.. مقتل اثنين من قيادات “الحوثي” بغارات للتحالف العربي

قُتل اثنان من قيادات جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، في غارات متفرقة شنها طيران التحالف العربي، بمحافظتي البيضاء اليمنية (وسط)، وصعدة (شمال)، بحسب الجيش اليمني.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات على مواقع الحوثيين في منطقة “كتاف البقع”، شرقي “صعدة”، معقل الحوثيين.

وأضاف الموقع أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بأكثر من 8 غارات مواقع الحوثيين في خط “المليل”، بمنطقة “كتاف البقع”، وأسفرت عن مقتل القيادي الحوثي المدعو “أحمد حسين معياد”، وعدد آخر من عناصر الجماعة (لم يحدده).

وفي “البيضاء”، نفذ طيران التحالف العربي عدة غارات استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة للحوثيين في مبنى المعهد الفني بمديرية “السوادية”، شمالي المحافظة، وفقًا للمصدر ذاته.

وذكر الموقع أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثي، لم يحدد عددهم، إلا أنه أكد أن من بين القتلى القيادي المدعو “أبو قصي”.

ولم يذكر الموقع تفاصيل حول مناصب القياديين الحوثيين، الذي قال إنهما قُتلا في محافظتي البيضاء وصعدة، أو المهام القيادية الموكلة إليهما. كما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن ما أفاد به الموقع التابع للجيش اليمني.