اليمن.. هروب سجناء من معسكر العليي في حضرموت

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن 3 مساجين هربوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس، من معسكر العليي وسط مدينة الشحر بمحافظة حضرموت .

وأكدت صحيفة “عدن الغد” اليمنية، نقلاً عن مصدر محلي، أن من بين الهاربين أشخاصًا متهمين بقضية قتل، مشيرًا إلى أن الحادثة تعد الأولى من نوعها، وتمثل انفلاتًا أمنيًا خطيرًا.

وأشار المصدر إلى أن ثمة شكوكًا حول تورط جنود في تهريب المساجين، موضحًا أن قوة عسكرية انتشرت لاحقًا في المدينة لملاحقتهم، لكن دون جدوى.

وتعد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إداريًا وعسكريًا إلى منطقتين، هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، والأخرى هي مدن وادي وصحراء حضرموت.