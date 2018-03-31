الجيش اليمني يتقدم بمعقل الحوثيين في صعدة

واصل الجيش اليمني، اليوم السبت، تقدمه في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي شمالي البلاد، بعد عملية عسكرية خاطفة بمشاركة ودعم طيران التحالف العربي.

ونقل المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله: إن “قوات الجيش تمكنت من فتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر جنوب غرب صعدة، واستطاعت تحرير عدة مواقع استراتيجية تابعة لميليشيات الحوثيين، ضمن عملية عسكرية واسعة”.

وبحسب المصدر العسكري، فإن “الجيش اليمني سيطر على مواقع الحوثيين في مناطق حيد الأصمّ وتبة أبوعقال، إلى جانب معسكر الكمب الذي يعدّ مركز تجمع الحوثيين، في حين تخوض القوات معارك عنيفة على بعد كيلو متر واحد من سوق الملاحيظ مركز مديرية الظاهر”.

وشاركت في معارك الظاهر طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وهو ما سبب في تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات، وفق المصدر العسكري.