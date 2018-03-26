أحدهم قيادي.. إصابة 4 حوثيين في إطلاق نار بسبب خلاف على تقاسم “أتاوات”

أصيب 4 حوثيين بينهم قيادي اليوم الإثنين، إثر إطلاق النار عليهم من قبل حوثي خامس بسبب خلاف على تقاسم “أتاوات”، في محافظة الضالع جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر مطلع لـ”إرم نيوز” إن “الهجوم أسفر عن إصابة القيادي الحوثي حنين دريب مع ثلاثة آخرين من العناصر أحدهم إصابته خطيرة”، مشيرًا إلى أن “الحادث وقع إثر خلاف على تقاسم مبالغ مالية تم تحصيلها بشكل إجباري من المواطنين والتجار، في مدن دمت وجبن ومناطق أخرى تابعة لمحافظة الضالع، التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات”.

وأشار المصدر إلى أن “الخلاف تصاعد بعد استحواذ القيادي الحوثي على تلك المبالغ التي تصل إلى 18 مليون ريال مع شخصيات حوثية مقربه منه، دون إعطاء مطلق النار أي حصة من المال”، مبينًا أن “المصابين “نقلوا إلى مستشفى خاص بصنعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين لا يعرف مصير المهاجم”.

يذكر أن حنين دريب عينته جماعة الحوثي وكيلًا للضالع ومشرفًا على أجزاء من المحافظة التي لا تزال في قبضة جماعة الحوثي، وينتمي إلى محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.

ويشكوا التجار وملاك الفنادق والمطاعم في مدينة دمت من بطش جماعة الحوثي وفرضها أتاوات مستمرة عليهم، حيث تعد المدينة التابعة إداريًا لمحافظة الضالع واحدة من المدن السياحية ويزورها المواطنون بسبب مياهها الكبريتية الحارة.