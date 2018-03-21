الأمن اليمني يلقي القبض على قيادي داعشي بارز في المنصورة

أعلن المركز الإعلامي التابع لإدارة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم الأربعاء، عن القبض على قيادي كبير في تنظيم “داعش”، وذلك في عملية دهم نفذتها الوحدة الخاصة بمكافحة “الإرهاب”، على وكر تابع للتنظيم في منطقة إنماء بمدينة المنصورة.

وقال المركز الإعلامي في بيان صادر عنه: “عثرت الوحدة بداخل الوكر على أحزمة ناسفة وعبوات تفجير، بالإضافة إلى وثائق هامة”.

وأضاف البيان: “اعترف القيادي في داعش المدعو (ف . أ . س) أثناء جلسات التحقيق الأوليّة بوقوفه وعدد من عناصر التنظيم وراء عمليتي (جولد مور) و(المنصورة)، ومسؤوليتهم كذلك عن عمليات الاغتيال الأخيرة التي طالت جنديًا وضابطًا يعملان في إدارة أمن عدن” .

وتابع المركز في بيانه: “كشف أيضًا عن معلومات هامة وخطيرة، حول عدد من العمليات التي ينوي التنظيم الإرهابي تنفيذها مستقبلًا، بينها هجمات بسيارات مفخخة وعمليات انتحارية على مواقع وأهداف أمنية وعسكرية تابعة لإدارة أمن عدن والحزام الأمني والتحالف العربي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات أمنية وعسكرية جنوبية”.

ولفت البيان إلى “أن تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات الأخيرة التي طالت بوابة مقر مكافحة الإرهاب، ومطبخًا للحزام الأمني وعمليتي اغتيال أفراد من أمن عدن”.