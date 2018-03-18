قتيل و3جرحى بصفوف قوات الحزام الأمني بكمين مسلح في أبين

قُتل أحد عناصر قوات الحزام الأمني، وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء تعرض طاقمهم العسكري لكمين في محافظة أبين جنوبي اليمن، نصبه مجهولون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.

وقالت مصادر محلية، إن المسلحين “نصبوا كميناً لعربتين عسكريتين، تابعتين لقوات الحزام الأمني، واستهدفوا العربة الأولى بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، قبل أن يشنوا هجومًا بأسلحتهم الآلية”.

وأشارت إلى أن الهجوم وقع خلال مرور العربتين على الطريق العام بمدينة “مودية” بمحافظة أبين، مضيفة أن الطاقمين كانا في طريقهما إلى مدينة عدن مقر العاصمة المؤقتة.

وأضافت أن “المسلحين هاجموا الطواقم العسكرية بواسطة أسلحة من نوع رشاش، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد تلك القوات، وإصابة آخرين بجروح جرى نقلهم لمستشفى الشهيد أحمد عوض، وسط مديرية مودية، قبل أن يتم نقلهم إلى عدن”.

ورجحت المصادر أن منفذي الهجوم فروا بعد الهجوم إلى المناطق الجبلية، في وقت تنتشر فيه قوات الحزام الأمني على امتداد الطريق الرابطة بين محافظتي أبين وشبوة المجاورة لها شرقاً.