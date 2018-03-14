بن دغر يعلق على وضعه الصحي ويعلن قرب عودته إلى عدن

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر قرب عودته إلى العاصمة المؤقتتة للشرعية عدن وتماثله للشفاء من وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.

وقال بن دغر، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في تويتر:” أطمئن الجميع بأن حالتي الصحية جيدة جدًا، وسأعود قريبًا للعاصمة المؤقتة عدن”.

أطمأن الجميع بأن حالتي الصحية جيدة جداً،وسأعود قريباً للعاصمة المؤقتة عدن،لمواصلة النضال والعمل تحت القيادة الشرعية لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار واستكمال استعادة مؤسسات الدولة،للسير قدما باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار بإعتباره الإطار الجامع الذي توافقت عليه كل القوى pic.twitter.com/UUzXBzEfyN — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ١٤ مارس، ٢٠١٨

وأكد تمسكه بلواء الشرعية ورسالتها، مضيفًا:” سأعود لمواصلة النضال والعمل تحت القيادة الشرعية لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، للسير قُدمًا باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار باعتباره الإطار الجامع الذي توافقت عليه كل القوى.”